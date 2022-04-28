Военные ДНР за сутки уничтожили более 50 украинских националистов

Потери украинских сил в боях с бойцами Донецкой Народной Республики (ДНР) за прошедшие сутки составили 59 человек. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 59 украинских националистов, одну минометную позицию, один танк, два грузовых транспортных средства и полевой артиллерийский склад. Захвачены одна реактивная система залпового огня «Град», одна БМП (боевая машина пехоты. — Ред.) и два бронетранспортера», — приводятся слова Басурина в Telegram-канале ведомства.

Накануне спецназ Росгвардии уничтожил вооруженную группировку националистов в Харьковской области. В ходе разведывательно-поисковых мероприятий сотрудники Росгвардии выявили вооруженную группу националистов и замаскированную украинскую артиллерийскую установку. В ходе боя националисты были вынуждены отойти и бросить заранее подготовленные позиции.

20 апреля один из пленных украинских военнослужащих, проходящий лечение в госпитале, в беседе с «Известиями» заявил, что националисты «Азова» угрожали военным расстрелом. Он назвал националистов нелюдями и подчеркнул, что боевики отобрали всю технику и оружие ВСУ, оставляя обычным военным только автоматы.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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