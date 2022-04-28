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Заммэра Москвы Сергунина сообщила о первых одобренных грантах на развитие общепита

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В Москве одобрены первые гранты на открытие точек быстрого питания. В общей сложности 11 млн рублей получат владельцы семи новых заведений — кофеен, пекарни, бургерной и других.

«По решению мэра Москвы город направит на развитие отечественных сетей общепита 1 млрд рублей. Размер грантов зависит от площади заведения. Максимальная сумма поддержки — 5 млн рублей на одну точку. При необходимости специалисты помогут предпринимателям правильно оформить заявку», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Претендовать на грант могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывшие точку быстрого питания после 16 марта. Она должна работать в среднеценовом сегменте. Обязательное условие участия в программе — создание новых рабочих мест. Грант можно получить сразу на несколько заведений. Заявки принимаются до 30 июня.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.

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