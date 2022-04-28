Курганская киностудия нашла замену супергероям Marvel

Курганская киностудия CompactTV начала выпускать многосерийный мультфильм об истории города. Об этом 28 апреля сообщили URA.RU.

Сообщается, что новая серия посвящена декабристам, которые в декабре 1825 года попытались совершить государственный переворот, 13 из них отправили в ссылку в Курган. Этих декабристов представили в виде супергероев, обладающих «силой садоводства», «силой грамотности» и «силой денег».

«Мы долго думали, кто является героем для современных детей, опросы проводили. Они все говорят про героев Marvel. А вообще, кто такой герой? Это человек, который чем-то жертвует ради других. Декабристы — это настоящие герои. И чтобы они стали более понятными и интересными для современных детей, мы их сделали супергероями», — рассказал руководитель киностудии CompactTV, режиссер и сценарист Константин Романов.

Так, например, Андрей Розен вывел новые морозоустойчивые сорта вишни, которые стали сеять курганцы. Помимо этого, говорится в мультфильме, декабристы помогали неграмотным крестьянам писать жалобы на местные власти, занимались благотворительностью — помогали местным больницам, школам и культурным учреждениям.

Главным героем предыдущей серии стал Тимофей Невежин, он построил острог, на месте которого позже появился город, следующие ролики посвятят купцу Александру Балакшину и маслоделию, а также послевоенному строительству в Кургане.

Проект реализован с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества. Консультантом при производстве мультфильма выступил директор гуманитарного института Курганского госуниверситета, кандидат исторических наук Денис Маслюженко.

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