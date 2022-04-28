Российские ПВО сбили украинский Су-24 над Николаевкой

Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка Луганской Народной Республики (ЛНР) сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины, сообщил 28 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, в районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков уничтожены пять украинских беспилотников.

«Также сегодня утром средствами противовоздушной обороны был отражен удар украинской баллистической ракетой «Точка-У» по жилым районам города Изюм Харьковской области. Целью удара была городская больница, где размещен российский медицинский отряд», — сказал Конашенков.

По словам представителя министерства, ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск РФ за ночь поразили 408 целей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины, среди которых шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в селе Преображенка и городе Орехове. По словам Конашенкова, в результате ударов уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и машин.

По данным Минобороны РФ на 28 апреля, всего с начала спецоперации уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотных летательных аппаратов, 276 зенитных ракетных комплексов, 2623 танка и другие боевые бронированные машины, 299 установок реактивных систем залпового огня, 1146 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2431 единица специальной военной автомобильной техники.

Накануне в министерстве рассказали, что Вооруженные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Черкасская Лозовая Харьковской области. Кроме того, в районах сел Пески-Радьковские и Борщевка были уничтожены два беспилотника.

Также 27 апреля сообщалось о захвате ВС России на полевом складе около 1 тыс. единиц украинского вооружения, среди которого обнаружено советское вооружение, противотанковые комплексы Javelin, NLAW, образец противотанковой ракеты немецкого производства и др.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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