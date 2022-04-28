Гуманитарная колонна попала под украинский обстрел в селе Журавлевка под Белгородом

Российская гуманитарная колонна общественников попала под обстрел украинских военных под Белгородом, никто не пострадал. Об этом 28 апреля сообщили журналистам добровольцы.

Колонна доставляла в Харьковскую области Украины гумпомощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией «Внуки», отметила в беседе с «РИА Новости» представитель организации Алена Березовская.

Она предположила, что украинские военные заметили волонтеров, которые на протяжении нескольких часов общались на территории Харьковской области с ее жителями и, по всей видимости, решили уничтожить колонну на обратном пути. Около 15:00 среды конвой попал под прицельный минометный обстрел в населенном пункте Журавлевка. По словам общественницы, огонь велся по дороге и машинам.

«Мы видели попадание в жилые дома и поле. Некоторые кадры я смогла снять на видео», — рассказала женщина.

В делегации был вооружен только один сопровождающий, конвой ездил без охраны, добавила она.

В ночь на четверг жители Белгородской области около 00:50 услышали хлопок в небе. Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин, в области сработала система противовоздушной обороны.

Журавлевку, которая находится менее чем в 2 км от границы с Украиной, ранее обстреливали в понедельник, 25 апреля. В результате пострадали два местных жителя, повреждены дома.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Журавлевки в Telegram-канале главы региона. По его словам, пострадавшие — двое сельчан: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи.

Также Гладков сообщал об обстреле села Нехотеевка, которое также расположено неподалеку от границы с Украиной. Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела, сообщала «Газета.Ru».

11 апреля желтый уровень террористической опасности был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса на фоне обострения из-за обстрелов со стороны Украины. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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