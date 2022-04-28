Прямой эфир
Мир
МИД пообещал жесткий ответ на провоцирование Киева к ударам по России
Общество
В Москве акция «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 15:00
Мир
Росгвардия обезвредила склад украинских националистов в Харьковской области
Мир
Ярошенко заявил о желании привлечь власти США к ответственности
Мир
Столтенберг заявил о предоставленной Украине помощи на $8 млрд
Общество
СК изучит новые данные о биологической программе на Украине
Мир
В ДНР сообщили об аресте более 100 украинских военнопленных
Общество
СК РФ займется расследованием ракетного удара ВСУ по Херсону
Экономика
Роспотребнадзор разрешил рознице продавать хлеб без упаковки до 1 июня
Мир
Российские ПВО сбили украинский Су-24 над Николаевкой
Экономика
Курс евро опустился ниже 75 рублей впервые с марта 2020 года
Сюжет:

Гуманитарная колонна попала под украинский обстрел в селе Журавлевка под Белгородом

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская гуманитарная колонна общественников попала под обстрел украинских военных под Белгородом, никто не пострадал. Об этом 28 апреля сообщили журналистам добровольцы.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

Колонна доставляла в Харьковскую области Украины гумпомощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией «Внуки», отметила в беседе с «РИА Новости» представитель организации Алена Березовская.

Она предположила, что украинские военные заметили волонтеров, которые на протяжении нескольких часов общались на территории Харьковской области с ее жителями и, по всей видимости, решили уничтожить колонну на обратном пути. Около 15:00 среды конвой попал под прицельный минометный обстрел в населенном пункте Журавлевка. По словам общественницы, огонь велся по дороге и машинам.

«Мы видели попадание в жилые дома и поле. Некоторые кадры я смогла снять на видео», — рассказала женщина.

В делегации был вооружен только один сопровождающий, конвой ездил без охраны, добавила она.

В ночь на четверг жители Белгородской области около 00:50 услышали хлопок в небе. Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин, в области сработала система противовоздушной обороны.

Журавлевку, которая находится менее чем в 2 км от границы с Украиной, ранее обстреливали в понедельник, 25 апреля. В результате пострадали два местных жителя, повреждены дома.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Журавлевки в Telegram-канале главы региона. По его словам, пострадавшие — двое сельчан: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи.

Также Гладков сообщал об обстреле села Нехотеевка, которое также расположено неподалеку от границы с Украиной. Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела, сообщала «Газета.Ru».

11 апреля желтый уровень террористической опасности был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса на фоне обострения из-за обстрелов со стороны Украины. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022