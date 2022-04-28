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Четыре речных маршрута запустят по Иртышу с мая

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В Омской области с 1 мая заработают четыре речных маршрута. У омичей появится возможность совершить поездку на прогулочном теплоходе, пригородном маршруте Центр — Зеленый берег, отправиться по реке в Большеречье и оценить маршрут Большая Тебендя — Кайсы в Усть-Ишимском районе. Это следует из расписания речных маршрутов, представленного региональным минтрансом.

ИА «ОМСКРЕГИОН» уточняет, что прогулочный теплоход «Москва-112», вмещающий 177 пассажиров, будет работать каждый день с 10:00 до 21:00. Причал расположен на реке Оми у Воскресенского сквера. На пригородный маршрут Центр — Зеленый берег выйдет теплоход «Москва-126», рассчитанный на 200 человек. Он будет совершать рейсы четыре раза в неделю до конца лета, а в сентябре — три раза в неделю.

С мая по сентябрь ежедневно перевозить пассажиров по речному маршруту Большая Тебендя — Кайсы» будет Тевризское ДРСУ. Этот рейс соединяет труднодоступные населенные пункты в Усть-Ишимском районе, к которым по дороге не доехать.

Маршруты будут субсидировать из регионального бюджета за фактически выполненный объем работ. На эти цели выделят порядка 37 млн рублей.

Что касается маршрута Омск — Большеречье, то его откроют 3 мая. Он будет работать по 30 сентября, два раза в неделю. Рейс обслуживает теплоход «Заря-353» вместимостью 45 человек. Расписание составили с учетом предложений регионального министерства культуры для поддержки туризма. Туристы смогут посетить окрестности Большеречья, историко-культурный комплекс «Старина Сибирская», зоопарк, дендропарк и музеи.

ИА «Город55» отмечает, что цена взрослого билета на теплоход «Москва» составит 400 рублей, а детский обойдется в 300 рублей. 9 мая в Омске по Иртышу запустят вечерний прогулочный рейс.

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