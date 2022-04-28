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Тела троих мужчин нашли в автомобиле в Екатеринбурге

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Жители Чкаловского района Екатеринбурга обнаружили автомобиль с телами троих мужчин. Об этом 28 апреля сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

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Автомобиль был припаркован около жилого дома по улице Патриса Лумумбы. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

«Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, в том числе для определения точной причины смерти мужчин», — уточнил Шульга.

Личности погибших установлены, все они ранее судимы, отметили в полиции города. Автомобиль, где нашли тела, принадлежит жене одного из погибших.

25 апреля в Сахалинской области обнаружили тела людей в затонувшем в устье реки Поронай автомобиле. Сотрудники экстренных служб обнаружили в салоне тела 30-летней женщины и 46-летнего мужчины.

Погибшие мужчина и женщина, обнаруженные в салоне, пропали 17 апреля.

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