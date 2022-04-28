Тела троих мужчин нашли в автомобиле в Екатеринбурге

Жители Чкаловского района Екатеринбурга обнаружили автомобиль с телами троих мужчин. Об этом 28 апреля сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Автомобиль был припаркован около жилого дома по улице Патриса Лумумбы. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

«Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, в том числе для определения точной причины смерти мужчин», — уточнил Шульга.

Личности погибших установлены, все они ранее судимы, отметили в полиции города. Автомобиль, где нашли тела, принадлежит жене одного из погибших.

25 апреля в Сахалинской области обнаружили тела людей в затонувшем в устье реки Поронай автомобиле. Сотрудники экстренных служб обнаружили в салоне тела 30-летней женщины и 46-летнего мужчины.

Погибшие мужчина и женщина, обнаруженные в салоне, пропали 17 апреля.