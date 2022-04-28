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В Ленобласти раскрыли убийство 12-летней давности

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Следователи раскрыли убийство 2010 года в деревне Сельцо Ленинградской области. Об этом сообщили 28 апреля 78.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по 47-му региону.

В совершении преступления заподозрили двух мужчин, один из которых на данный момент находится в тюрьме за совершение другого преступления, второй был задержан. Оба подозреваемых признали вину: в августе 2010 года они решили убить, а затем ограбить 40-летнего мужчину. Сообщается, что после совместного распития алкоголя обвиняемые ударили жертву сковородой по голове, а затем нанесли удар ножом в сердце, который привел к смерти мужчины. Помимо этого, преступники украли телефон и 13,5 тыс. рублей.

Ранее, в марте, в Москве раскрыли убийство, которое было совершено почти 30 лет назад. В 1993 году из пистолета ТТ был убит мужчина, в него выстрелили не менее пяти раз, было возбуждено уголовное дело, но его закрыли в 2015 году, поскольку подозреваемый смог скрыться от следствия, а его местонахождение установить было невозможно. 1 марта 2022 года следствие возобновили, когда задержали подозреваемого в совершении убийства. Сообщается, что после совершения преступления он скрывался на Украине, а позднее вернулся в Москву. Свою вину подозреваемый признал, ему предъявили обвинение и взяли подписку о невыезде.

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