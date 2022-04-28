Bloomberg заявил об отказе Газпромбанка принять платеж за газ Германии и Австрии от GM&T

Газпромбанк отклонил платеж за газ Германии и Австрии от Gazprom Marketing (GM&T). Об этом 27 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Отклонены платежи за некоторые апрельские и майские поставки газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd., несмотря на то что компания пыталась оплатить топливо с помощью рублевого счета, как того требовала Россия», — пишет издание со ссылкой на источники.

По данным Bloomberg, отклоненная оплата является частью среднесрочного контракта на поставку семи тераватт-часов газа до конца 2023 года. В настоящее время торговая фирма пытается обеспечить оформление сделки и ведет переговоры с Газпромбанком.

Ранее GM&T находилась под руководством российско-государственного производителя газа «Газпром». 1 апреля группа «Газпром» прекратила участие в Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах, в числе которых GM&T. Позже, 4 апреля, министерство экономики ФРГ временно передало компанию Gazprom Germania под попечительское управление германского Федерального сетевого агентства.

Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал нереальным отказ от российского газа в ближайшие несколько лет.

В тот же день в министерстве экономики Германии рассказали, что немецкие компании оплачивают поставки газа из России в евро. В ведомстве уточнили, что организации ФРГ действуют в соответствии с указаниями Еврокомиссии.

27 апреля Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», сообщил, что 10 покупателей из Европы уже открыли специальные счета в «Газпромбанке» для оплаты поставок газа из России в рублях. Председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков рассказал «Известиям», что можно назвать несколько причин, почему европейские покупатели газа из РФ переходят на его оплату в рублях, но самая очевидная — это то, что у большинства из них нет других источников энергоресурса в необходимых объемах и моментально, а у некоторых — даже и в долгосрочной перспективе заменить его невозможно.

Президент России Владимир Путин 23 марта объявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западных валют. Позже, 31 марта, он подписал указ. Покупатели обязаны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 апреля объяснил, что необходимость оплата поставок российского газа в рублях была вызвана беспрецедентными недружественными шагами стран Запада. Эта необходимость была продиктована тем, что у РФ украли довольно значительную сумму резервов и это потребовало перехода на новую систему оплаты, указал он.