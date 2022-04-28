Прямой эфир

Bloomberg заявил об отказе Газпромбанка принять платеж за газ Германии и Австрии от GM&T

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Газпромбанк отклонил платеж за газ Германии и Австрии от Gazprom Marketing (GM&T). Об этом 27 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Поддать газу: альтернативы для поставок из России в Европу
Основными направлениями могут стать Китай и Турция

«Отклонены платежи за некоторые апрельские и майские поставки газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd., несмотря на то что компания пыталась оплатить топливо с помощью рублевого счета, как того требовала Россия», — пишет издание со ссылкой на источники.

По данным Bloomberg, отклоненная оплата является частью среднесрочного контракта на поставку семи тераватт-часов газа до конца 2023 года. В настоящее время торговая фирма пытается обеспечить оформление сделки и ведет переговоры с Газпромбанком.

Ранее GM&T находилась под руководством российско-государственного производителя газа «Газпром». 1 апреля группа «Газпром» прекратила участие в Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах, в числе которых GM&T. Позже, 4 апреля, министерство экономики ФРГ временно передало компанию Gazprom Germania под попечительское управление германского Федерального сетевого агентства.

Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал нереальным отказ от российского газа в ближайшие несколько лет.

В тот же день в министерстве экономики Германии рассказали, что немецкие компании оплачивают поставки газа из России в евро. В ведомстве уточнили, что организации ФРГ действуют в соответствии с указаниями Еврокомиссии.

27 апреля Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», сообщил, что 10 покупателей из Европы уже открыли специальные счета в «Газпромбанке» для оплаты поставок газа из России в рублях. Председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков рассказал «Известиям», что можно назвать несколько причин, почему европейские покупатели газа из РФ переходят на его оплату в рублях, но самая очевидная — это то, что у большинства из них нет других источников энергоресурса в необходимых объемах и моментально, а у некоторых — даже и в долгосрочной перспективе заменить его невозможно.

Президент России Владимир Путин 23 марта объявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западных валют. Позже, 31 марта, он подписал указ. Покупатели обязаны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 апреля объяснил, что необходимость оплата поставок российского газа в рублях была вызвана беспрецедентными недружественными шагами стран Запада. Эта необходимость была продиктована тем, что у РФ украли довольно значительную сумму резервов и это потребовало перехода на новую систему оплаты, указал он.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022