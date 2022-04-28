Спеццены на 42 наименования продуктов установят в Амурской области

Власти Амурской области выделят 42 позиции на продуктовом рынке, на которые цены не будут повышаться. Речь идет о молочных, овощных, хлебобулочных и других видах продуктов. На них в магазинах закрепят специальные ценники.

Вопрос о фиксировании цен на некоторые продукты поднял губернатор Василий Орлов, сообщает ИА PriamurMedia. Во время прямого эфира в одной из соцсетей он отметил, что в регионе удалось справиться с первой волной спекуляции, когда были примеры повышения цен на фоне ажиотажного спроса на продукты питания и другие товары.

Глава Приамурья сообщил, что на сегодняшний день региональные власти заключили 93 соглашения с торговыми предприятиями, в которых говорится о том, что на социально значимые продукты питания уровень наценки не может быть повышен больше чем на 5%, пишет Амурская служба новостей.

Ранее сообщалось, что в России к новому сезону подорожал «шашлычный набор». Традиционное блюдо для пикника и средства для его приготовления обходятся покупателям в среднем на 583 рубля дороже, чем в минувшем году. Это подсчитали специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс».