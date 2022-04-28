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На улицах Петербурга высадили первые весенние цветы

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Первые цветы высадили на площади Победы в Санкт-Петербурге, однако жители города их пока не увидят — цветники укрыты из-за непогоды до потепления. Об этом сообщил 28 апреля телеканал 78.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по благоустройству города.

Два цветника на площади Победы традиционно готовят к празднованию Дня Победы: садовники высадят виолы в виде звезд и георгиевской ленты, в общей сложности на площади высадят более 40 тыс. цветов. Украсят также Московский проспект и Пулковское шоссе, сообщается, что в этом районе будет высажено 52 тыс. растений. В других районах города, особенно на севере, посадки пока отложили из-за холодной погоды.

За весь год садово-парковые предприятия посадят в Петербурге более 5 млн цветов.

Днем ранее сообщалось, что в городе состоится 184 памятных мероприятия, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Так, 7 мая пройдет большой праздничный концерт в Ледовом дворце, а 8 мая — в БКЗ «Октябрьский», в этот же день запланировано возложение цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, а 9 мая состоятся военный парад на Дворцовой площади, торжественный проезд ветеранов на Невском проспекте и шествие «Бессмертного полка». Завершится праздничная программа традиционным салютом.

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