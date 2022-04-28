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Экс-глава Сахалина Хорошавин осужден по второму уголовному делу на 15 лет

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Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин осужден по второму коррупционному уголовному делу на 15 лет и штрафу в 500 млн рублей. Об этом 28 апреля сообщили в Южно-Сахалинском горсуде. Он обвинялся в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток»), ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Приготовление к получению взяток»).

Второй фигурант по делу бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин, обвиняемый в 13 эпизодах получения взятки, получил девять лет лишения свободы.

«Назначить Алексею Лескину 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных органах, органах местного самоуправления», — огласила приговор судья.

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Суд получил материалы уголовного дела в отношении Хорошавина в апреле 2020 года. По версии следователей, в 2014 году Хорошавин возглавлял группу, участники которой организовали получение взяток от 2 млн до 10 млн рублей от тех, кто хотел выдвинуться в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. По информации правоохранителей, с мая по ноябрь того же года было получено более 100 млн рублей.

Еще двое фигурантов дела объявлены в международный розыск.

По первому уголовному делу экс-губернатора осудили 9 февраля 2018 года. Он был признан судом виновным в восьми эпизодах получения взяток, общая сумма которых составила 522 млн рублей. Адвокаты Хорошавина подали апелляционную жалобу, однако 9 апреля 2019 года суд Сахалинской области отказал в апелляции.

Кроме того, Хорошавин был лишен всех государственных наград.

В сентябре 2016 года был удовлетворен иск Генпрокуратуры об изъятии его имущества на общую сумму 1,1 млрд рублей.

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