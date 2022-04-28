Захарова отметила роль посольства РФ в США в судьбе Ярошенко

Посольство РФ в Вашингтоне принимало огромное участие в судьбе российского летчика Константина Ярошенко на протяжении всех 12 лет его заключения в американской тюрьме. Об этом 28 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».

«По прилете он позвонил и передал слова благодарности всем сотрудникам МИД России, но в первую очередь он сказал, что благодарен нашей стране и всем тем (а это широкий круг людей, специалистов, ведомств), кто принимал участие в его судьбе», — сказала дипломат.

По ее словам, российское посольство ежедневно писало ноты, письма администрации тюрем, обращалось по разрешениям на посещение россиянина и удовлетворении его просьб.

Как отметила Захарова, Ярошенко в тюрьме прошел через тяжелые испытания, несмотря на то что США якобы «вплотную занимаются правами человека».

«Ему не давали анальгетик, когда он лишался зубов», — подчеркнула дипломат.

Простая операция, которая избавляет человека от боли, была проведена после переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с американскими властями и был передан пакет документов.

27 апреля Ярошенко спустя 12 лет пребывания в американской тюрьме вернулся домой. Его обмен на осужденного за дебош и нападение на полицейских американского гражданина Тревора Рида произошел в Турции. Россиянин уже прилетел в Москву.

Как мужчина рассказал «Известиям», при перевозке на него надели кандалы, не давали снимать. Ярошенко возмутился, что никто не отдал вещи, которые жена передала в тюрьму на нужды первой необходимости, стоимостью $700.

Как рассказали супруга летчика Виктория и его дочь Екатерина, в США с ним обращались жестоко, у главы семьи остались шрамы на руках и ногах, после того как он находился в кандалах.

Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Россиянин отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.