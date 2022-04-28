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Евросоюз с конца февраля перевел России €47 млрд за энергоресурсы

Anadolu: с начала спецоперации ЕС заплатил России €47 млрд за нефть и газ
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Европейский союз с начала проведения российской специальной военной операции по защите Донбасса перевел Москве €47 млрд за поставки энергоресурсов. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщило на своем сайте турецкое агентство Anadolu.

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По его данным, объединение ежедневно платит $450 млн за нефть и $400 млн за природный газ. Полный запрет на энергоносители из России ЕС не вводит, несмотря на осуждение спецоперации.

Автор материала добавил, что возможное эмбарго на углеводороды из России станут ударом по обоим сторонам, но Москва сможет в будущем остаться в плюсе, так как найдет другие каналы сбыта в других странах.

В настоящее время заявки на поставку российского газа в Европу через территорию Украины выросли, несмотря на отказ Варшавы платить за газ рублями. Польша будет получать газ из Германии.

Номинация на прокачку газа через территорию Украины 27 апреля была пересмотрена с 49,8 млн куб. м до 64,8 млн куб. м, заявка на 28 апреля составляет 63,4 млн куб. м, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».

Ранее в четверг стало известно, что Венгрия будет использовать введенную Россией схему платежей за российские нефть и газ. Как отметили в Булапеште, у страны нет альтернативных источников энергоресурсов, которые бы позволили им прекратить импорт из России в ближайшие несколько лет.

Накануне Финляндия отказалась оплачивать российский газ рублями. Днем ранее это сделали Болгария и Польша, после чего поставки газа в эти страны прекратились.

15 апреля президент Польши Анджей Дуда подписал закон об особых мерах по защите национальной безопасности. Среди них — введение эмбарго на импорт угля из РФ. Указывалось, что запрет на поставки этого энергоносителя касается в том числе и частных фирм. За его нарушение будет грозить наказание вплоть до лишения свободы.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

На фоне антироссийских санкций 23 марта Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России. Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.

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