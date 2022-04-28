Роструд: в мае россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные

Россиян в мае ожидают две короткие рабочие недели и продолжительные выходные. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

В ведомстве отметили, что выходные будут длинными в связи с празднованием 1 Мая — Праздника Весны и Труда, Дня Победы — 9 Мая.

Как уточнили в Роструде, ранее по решению правительства выходной 1 января (суббота) был перенесен на 3 мая (вторник), а выходной 2 января (воскресенье) — на 10 мая (вторник).

«Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у работодателей нет причин для снижения сотрудникам зарплат из-за праздничных дней.

Накануне ЦИАН сообщил «Известиям», что россияне собираются отправиться на майские праздники в Санкт-Петербург, Москву и Сочи. По данным сервиса недвижимости, на смену Крыму и Калининграду, популярным в зимние праздники, пришли Казань и Нижний Новгород.

20 апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым более половины россиян (55%) намерены провести майские праздники дома, уехать на дачу планируют 42% сограждан. Также 8% жителей РФ рассчитывают попутешествовать по России.