Прямой эфир
Мир
Нехватка электричества может начаться в Японии из-за антироссийских санкций
Мир
Сотрудники МЧС России помогут жителям Донбасса восстанавливать инфраструктуру
Мир
Власти исключили возвращение Херсонской области под контроль Украины
Мир
В Совфеде предупредили Запад об ответных мерах при конфискации имущества россиян
Экономика
МИД Венгрии подтвердил принятие российской схемы оплаты газа в рублях
Мир
Посольство РФ заявило об изучении в США данных о биолабораториях на Украине
Мир
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по фейкам Киева 6 мая
Наука
Корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к МКС
Мир
Новая мутация штамма коронавируса «Омикрон» выявлена в Бразилии
Мир
Минстрой РФ заявил о планах участвовать в восстановлении Мариуполя
Мир
Байден запланировал в конце мая посетить Южную Корею и Японию

Роструд: в мае россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиян в мае ожидают две короткие рабочие недели и продолжительные выходные. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

Турной тон: продажи путевок на майские праздники выросли в 10-20 раз
Почему россияне готовы больше путешествовать в этом году

В ведомстве отметили, что выходные будут длинными в связи с празднованием 1 Мая — Праздника Весны и Труда, Дня Победы — 9 Мая.

Как уточнили в Роструде, ранее по решению правительства выходной 1 января (суббота) был перенесен на 3 мая (вторник), а выходной 2 января (воскресенье) — на 10 мая (вторник).

«Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у работодателей нет причин для снижения сотрудникам зарплат из-за праздничных дней.

Накануне ЦИАН сообщил «Известиям», что россияне собираются отправиться на майские праздники в Санкт-Петербург, Москву и Сочи. По данным сервиса недвижимости, на смену Крыму и Калининграду, популярным в зимние праздники, пришли Казань и Нижний Новгород.

20 апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым более половины россиян (55%) намерены провести майские праздники дома, уехать на дачу планируют 42% сограждан. Также 8% жителей РФ рассчитывают попутешествовать по России.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022