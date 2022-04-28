Якутские охотники приняли товарища за медведя и убили его

В Якутии вынесен обвинительный приговор в отношении трех местных жителей, которых признали виновными в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории по предварительному сговору.

Кроме того, двоих подсудимых признали виновными в причинении смерти по неосторожности, пишет ИА YakutiaMedia.

Следствие установило, что в декабре 2021 года четверо мужчин на снегоходах охотились на лося на особо охраняемой природной территории. При этом у них не было разрешения на добычу лося, они охотились в запрещенное для этого время. Мужчинам удалось подстрелить самца и самку лося.

Суд установил, что охотники причинили своими действиями ущерб бюджету в размере 640 тыс. рублей.

Вечером двое охотников находились в избе и, услышав лай собаки, выбежали на улицу. Один из них принял силуэт за лося и выстрелил из самозарядного карабина. Второй охотник решил проверить добычу, но, увидев силуэт, принял его за медведя и также выстрелил. Позже мужчины нашли своего товарища, скончавшегося от полученных ранений.