Названы регионы с самыми высокими доходами у вахтовиков

Сервис «Работа.ру» выяснил, в каких российских регионах готовы больше всего платить вахтовикам. Лидерами по уровню зарплат стали Иркутская область и Красноярский край. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» для «РИА Новости», опубликованном 28 апреля на сайте агентства.

Так, в Иркутской области среди вахтовых работников самый большой доход зафиксирован у прорабов. Им в регионе готовы платить до 181 тыс. рублей. В Красноярском крае больше всего из вахтовиков получают сварщики — до 180 тыс. рублей.

Тройку замыкает Московская область с вакансией «водитель тягача» и зарплатой до 164,2 тыс. рублей.

Далее опять следует Иркутская область, где поварам горячего цеха готовы платить до 163 тыс. рублей, а мастерам строительных и монтажных работ — до 160,7 тыс. рублей.

Рассчитывать на зарплату до 153,3 тыс. рублей могут кладовщики в Красноярском крае, до 150 тыс. рублей — газоэлектросварщик в Мурманской области, до 147,9 тыс. рублей — геодезист в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), до 132,8 тыс. рублей — полировщик в Республике Татарстан, и до 125 тыс. рублей — токарь-расточник в Калужской области.

Среди открытых вакансий с вахтовым графиком работы первое место по их доле в регионе заняла Москва. Отмечается, что в столице 34% таких вакансий. На втором и третьем местах оказались ЯНАО и ХМАО-Югра — по 9%. Четвертое и пятое место в списке заняли Московская область и Республика Татарстан — 5%. В десятку регионов также вошли Красноярский край — 3%, Мурманская область — также 3%, Калужская, Иркутская области и Санкт-Петербург — по 2%.

Как подчеркивается в исследовании, для работы вахтовым методом российские работодатели чаще всего ищут фасовщиков, комплектовщиков, укладчиков, охранников и разнорабочих.

Всего было проанализировано около 13 тыс. вакансий с вахтовой занятостью.

Ранее, 22 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России увеличилось число работников, находящихся в простое. Она отметила, что внимание всех структур сейчас направлено на реализацию плана мер по поддержке экономики для максимального сохранения рабочих мест и недопущения роста безработицы. Голикова также подчеркнула, что рост числа вакансий на портале «Работа России» продолжается — доступно более 1,965 млн предложений о работе. Общий прирост с начала весны составил 20%.