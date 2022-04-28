Сотрудники МЧС России помогут жителям Донбасса восстанавливать инфраструктуру

Специалисты МЧС России отправились в Донецкую Народную Республику, чтобы помочь восстановить объекты инфраструктуры.

Группа спасателей проводит в республике работы по разминированию. Задействованы 100 человек, в том числе специалисты Центра «Лидер» и саперы МЧС. В настоящее время обследовано 90 га местности. После проведения разминирования специалисты будут направлены в Луганскую Народную Республику.

Также в ДНР доставлены станция для очистки воды и машины для санитарной обработки территорий.

С 25 апреля автомобили МЧС РФ в ДНР, ЛНР доставили гуманитарную помощь общим весом более 600 т.

В составе груза бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости.

16 апреля глава ДНР Денис Пушилин, рассказывая о восстановительных работах, сообщил «Известиям», что Россия активно включится, ремонтного-строительные работы будут идти ускоренными темпами. По его словам, за российскими регионами могут быть закреплены населенные пункты Донбасса для оказания помощи и содействия.

Ранее, 25 апреля, «Единая Россия» предложила привлекать молодежные стройотряды для восстановления инфраструктуры Донбасса. Соответствующая законодательная база прорабатывается. Из добровольцев планируется сформировать отряды для восстановления социальных объектов в ЛНР, ДНР и освобожденных территорий Украины. Комментируя такую инициативу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что участие молодежи в восстановлении республик Донбасса зависит от самих студенческих отрядов.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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