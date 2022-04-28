Сервисный центр белорусского машиностроения откроют под Краснодаром

В Краснодарском крае построят демонстрационный и сервисный центр белорусского машиностроения. Там будет представлена вся линейка продукции государства. Вопрос обсуждался на встрече вице-губернатора региона Александра Руппел с министром промышленности Белоруссии Петром Пархомчиком.

В свою очередь, глава регионального департамента промышленной политики Иван Куликов отметил, что в случае локализации производства на территории Краснодарского края бизнес получит ряд преференций.

В частности, с 10% до 15% увеличена компенсация затрат производителям самоходной техники на предоставление скидок покупателям. На эти цели выделили дополнительно около 80 млн рублей.

ИА KrasnodarMedia пишет, что в 2021 году товарооборот между Краснодарским краем и Белоруссией превысил $373 млн. Это почти на 8% больше, чем годом ранее. Однако в совокупном экспорте региона поставки в Беларусь занимают менее 2%, а среди субъектов у Краснодарского края 24-е место в рейтинге поставщиков товаров в республику.

Ранее сообщалось, что Москва предоставила Минску отсрочку по выплатам более $1 млрд примерно на год в рамках обязательств Белоруссии по выданным ранее кредитам. 20 марта Россия отсрочила Белоруссии погашение обязательств по госкредитам на 5–6 лет.