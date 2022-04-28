Рейсы отменяют в аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды

В аэропорту Южно-Сахалинска отменены или задержаны многие рейсы. Причиной отмены являются погодные условия.

В администрации аэропорта ИА SakhalinMedia сообщили, что отменены самолеты до Охи, Александровск-Сахалинского, Поронайска и Смирных, а также до Советской Гавани в Хабаровском крае. Задержаны — до Южно-Курильска, Хабаровска, Владивостока и Красноярска.

Циклон принес накануне на Сахалин ураганный ветер, метель и дожди. Из-за гололеда на ЛЭП был обесточен весь Александровск-Сахалинский район. На севере острова нарушено междугороднее сообщение.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о заморозках ночью и солнечной погоде днем в Москве и Подмосковье с четверга, 28 апреля. «Москва с четверга оказывается в зоне влияния циклона: давление повысится, будет прохладно, зато переменная облачность и много солнца», — сообщил синоптик.