Украинские войска выпустили по Херсону ракеты «Точка-У»

Херсон подвергся ракетному удару со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что удары по городу наносились как минимум ракетами из системы «Точка-У».

Кроме того, в регионе была слышна стрельба системы ПВО и видна вспышка в небе.

9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации. Корреспондент «Известий» с места событий передавал, что российский триколор вывесили сами жители города. Херсон сейчас полностью освобожден от ВСУ и считается одним из самых безопасных мест на территории Украины.

Во избежание гуманитарной катастрофы в Херсон военнослужащими РФ регулярно доставляются и передаются местным жителям продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты.

Ранее, 20 апреля, в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) республики перехватили над Шахтерском, предположительно, ракету «Точка-У», выпущенную украинскими войсками. Обломки ракеты упали в микрорайоне №7, повреждения получили множество домов, ранены мирные жители — двое взрослых и один ребенок. Один ребенок погиб.

30 марта ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по Луганску. Обломки ракеты упали в непосредственной близости с вокзалом. В результате удара, по данным СК РФ, погибли не менее 30 человек, среди которых есть дети. Также не менее 100 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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