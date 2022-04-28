Сход с рельсов вагонов под Хабаровском не повлиял на движение поездов

На движение поездов не повлиял сход с рельсов девяти вагонов в Хабаровском крае. Пострадавших в результате случившегося нет. Угрозы экологии тоже нет.

ИА AmurMedia со ссылкой на Дальневосточную железную дорогу уточняет, что девять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в ночь на четверг, 28 апреля, в 0:20 по местному времени на станции Харпичан однопутного участка Постышево – Комсомольск-на-Амуре.

Для ликвидации последствий на место происшествия направили восстановительные поезда со станций Постышево и Комсомольск-на-Амуре. Причины схода вагонов выясняются.

Вечером 26 апреля под Петрозаводском на станции Томицы сошел с рельсов локомотив с двумя вагонами. Опрокидывания не произошло. Пострадавших нет. Проверку проводит транспортная прокуратура.