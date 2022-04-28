В ЛНР сообщили о гибели девочки и пожилой женщины при обстрелах

В результате обстрела Луганской Народной Республики со стороны украинских военных формирований два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщает в четверг, 28 апреля, представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).

Так, по данным ЛНР, приблизительно в 10:00 среды было выпущено три снаряда с применением РСЗО БМ-30 «Смерч» по населенному пункту Ирмино.

В результате оказалась ранена 62-летняя женщина. Также был поврежден жилой дом.

Спустя три часа по этому городу с направления населенного пункта Новозвановка было выпущено 10 снарядов из артиллерийского орудия 152 мм. В результате обстрела погибла девятилетняя девочка. Также ранения получил 18-летний молодой человек. Повреждено и разрушено оказалось 17 жилых домов.

Позже по населенному пункту Золотое-5 было выпущено шесть снарядов, по Стаханову — 20 снарядов.

Кроме того, при обстреле Первомайска с использованием четырех снарядов погибла 95-летняя пенсионерка. Также ранения получили еще две женщины. Два жилых дома и детский сад были частично разрушены.

26 апреля мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате утреннего обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка погибла женщина. В 07:05 украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм.

На кадрах можно увидеть, что во дворах жилых домов многие постройки и заборы разнесены в клочья. Ранее в этот день сообщалось, что украинские войска вновь открыли огонь по Донецку и Ясиноватой. В сторону городов было выпущено 30 ракет и снарядов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».