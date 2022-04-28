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Власти Херсонской области гарантировали поставки воды в Крым

Глава комитета Стремоусов заявил, что поставки воды из Херсонской области в Крым гарантированы
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Поставки воды по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области в Крым гарантированы. Об этом 28 апреля сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя военно-гражданской администрации региона, главу комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилла Стремоусова.

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«Херсонская область готова и будет гарантировано обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который сообща строился руками наших дедов. Мы не допустим повторения водной блокады Крыма», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в регионе проходят задержания чиновников, причастных к блокам Крымского полуострова.

27 апреля корреспондент «Известий» Иван Литомин рассказал, что аграрии Херсонской области начали осваивать новые торговые пути с поставками фруктов и овощей через Крым. Он отметил, что сельское хозяйство Херсонской и Запорожской областей живет за счет Каховского магистрального канала протяженностью около 140 км. Вода по каналу попадает к аграриям.

Кроме того, в этот день бывший мэр Херсона Владимир Николаенко рассказал, что водная блокада Крыма была устроена по решению украинского правительства. Он уточнил, что данное решение приняли в Верховной раде, тогда как Андрей Путилов (сейчас бывший губернатор Херсонской области. — Ред.) должен был его исполнить.

Водная блокада Крыма была введена в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией решению украинских властей. Была перекрыта подача воды в Северо-Крымский канал, обеспечивающий 85-87 % потребностей Крыма в воде. Снять ее удалось после начала российской спецоперации. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля после боевых действий в Херсонской области.

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