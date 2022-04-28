Трое пожилых людей погибли в пожаре в доме престарелых в Буэнос-Айресе

Пожарные сообщили о гибели трех человек в результате пожара в доме престарелых в Буэнос-Айресе, пишет в четверг, 28 апреля, портал 247 News Bulletin.

Отмечается, что в результате возгорания погибли две женщины и один мужчина. Еще пятеро госпитализированы.

Эвакуация оставшихся жильцов и персонала, работавшего в заведении, прошла успешно.

По информации источников портала, возгорание произошло в первых двух комнатах учреждения. Причину пожара еще выясняют.

На месте продолжают работать пожарные и сотрудники управления гражданской обороны и тыла.

18 апреля южнокорейское агентство Yonhap сообщило о пожаре в 15-этажном доме на севере Сеула, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал. Около 60 жильцов самостоятельно эвакуировались, когда началось возгорание.