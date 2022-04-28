Путин заявил о скором принятии решений по индексации пенсий и социальных пособий

Президент России Владимир Путин в среду, 27 апреля, заявил, что пенсии, все социальные пособия, а также зарплаты бюджетников будут проиндексированы. На заседании Совета законодателей он поручил разработать соответствующие механизмы.

«Хочу отметить, что в ближайшее время будут приняты и конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере. Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы», — сказал он.

Он также подчеркнул, что Россия должна не только обеспечивать стабильность экономики, но и укреплять свое «глобальное лидерство» в ряде направлений.

Ранее, 20 апреля, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что индексация социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников должна произойти не позднее II квартала 2022 года.

До этого, 11 апреля, Путин поручил добиться в 2022 году снижения уровня бедности и неравенства по доходам населения. Кроме того, глава государства дал указание комиссии государственного Совета РФ совместно с правительством до 1 июля подготовить доклад по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах страны, проанализировав проблемы в этих сферах.

4 апреля сообщалось, что гражданам старше 80 лет фиксированную выплату в составе страховой пенсии начисляют в двойном размере, на 2022 год надбавка составила 6564 рубля. Такая же надбавка полагается пенсионерам, которым присвоена I группа инвалидности. Эти доплаты начисляются автоматически, специально обращаться для их начисления не требуется, узнали «Известия».

С 1 апреля в России планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Отмечается, что повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Ранее, 16 марта, Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Он подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».