Байден запланировал в конце мая посетить Южную Корею и Японию

Президент Соединенных Штатов Джо Байден с 20 по 24 мая посетит Южную Корею и Японию. Об этом сообщила в среду, 27 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент <...> с 20 по 24 мая посетит Республику Корея и Японию, чтобы еще больше углубить связи между нашими правительствами, экономиками и людьми», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Штатов.

По словам Псаки, поездка в эти две страны поспособствует «непоколебимой приверженности администрации свободе и открытости регионов Индийского и Тихого океанов, а также договорным союзам США с Республикой Корея и Японией».

В рамках визита Байден обсудит с лидерами Японии и Республики Корея возможности для углубления отношений в области безопасности, укрепления экономических связей и расширения нашего тесного сотрудничества для достижения практических результатов.

Кроме того, как отметила Псаки, в Токио планируется встреча глав государств Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), в который входят Япония, Австралия, Индия и США.

Ранее, 24 апреля, стало известно, что осенью 2022 года на северном японском острове Хоккайдо пройдут совместные учения Вооруженных сил Японии и США. Их целью названо укрепление способности Японии и США «отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» на фоне российской спецоперации и военного усиления Китая.

В ответ на это, как рассказал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, Москва предупредила Токио об ответе в случае расширения учений США и Японии. Он обратил внимание, что в заявлении японского военного руководства необходимость учений обосновывается «активностью» Вооруженных сил России на Дальнем Востоке.

17 апреля стало известно, что избранный президент Республики Корея Юн Сок Ёль (официально вступит в должность 10 мая) сообщил о намерении отправить в Японию делегацию для обсуждения дальнейшего сотрудничества и политики в отношении КНДР. Ранее в этот день совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи анонсировал экстренное заседание в связи с запуском двух снарядов Северной Кореи.