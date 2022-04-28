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Путин предупредил о последствиях вмешательства со стороны в спецоперацию на Украине

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Президент России Владимир Путин в среду, 27 апреля, предупредил о последствиях вмешательства со стороны в спецоперацию по защите Донбасса.

Он подчеркнул, что если кто-то будет создавать угрозу стратегического характера, то ответные удары России на это будут молниеносными.

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«У нас для этого есть все инструменты. Такие, которыми не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали», — сказал он.

Российский лидер также заявил, что все задачи спецоперации будут выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям России и Донбасса.

По его словам, российские солдаты и офицеры предотвратили «реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной», и упредили масштабный конфликт, который «развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям». Он назвал реакцию Москвы на действия Запада правильной и своевременной.

Президент России во время заседания Совета законодателей также заявил о росте числа неонацистов и иностранных наемников на территории Украины.

В этот же день Следственный комитет РФ заявил о том, что наемники из более чем 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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