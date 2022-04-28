Посол Японии не будет выслан из России

Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки не входит в число восьми японских дипломатов, которые будут высланы из России. Об этом в четверг, 28 апреля, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

«Хотел бы воздержаться от комментариев по поводу личной информации восьми дипломатических работников, но среди этих восьмерых нет посла Кодзуки», — сказал он.

Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили о высылке восьми сотрудников посольства Японии, «руководствуясь принципом взаимности». Отмечается, что они должны покинуть Россию до 10 мая.

В МИД РФ подчеркнули, что с началом спецоперации РФ по защите населения Донбасса «Токио взял откровенно враждебный антироссийский курс».

В этот же день в Токио выразили протест в связи с решением Москвы объявить восемь сотрудников дипмиссии Японии персонами нон грата.

Ранее, 8 апреля, Япония объявила персонами нон грата восемь сотрудников российских дипведомств.

Страны Европы высылают десятки российских дипломатов. С конца марта о таком решении объявили, в частности, Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

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