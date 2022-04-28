Правительство Белгородской области: в регионе сработала система ПВО

В Белгородской области в ночь на четверг, 28 апреля, сработала система ПВО, сообщил «Известиям» пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин.

Жители области сообщают, что услышали «хлопок» в небе примерно в 00:50 четверга.

Очевидцы публикуют в сети видео с видом работы ПВО в ночном небе.

Накануне утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о звуках взрывов в регионе. Он также добавил, что за время написания сообщения прозвучало еще три взрыва.

Позже он уточнил, что произошел пожар на складе боеприпасов под Белгородом. Отмечалось, что разрушений жилых построек нет, пострадавших среди мирного населения также нет.

В среду стало известно, что задержанные в Белгороде диверсанты раскрыли планы повредить железнодорожные дороги, по которым передвигаются российские военные эшелоны. С начала спецоперации по защите Донбасса они заняли антироссийскую позицию и «искали методы противодействия Вооруженным силам РФ» на территории Белгородской области, кадры допроса опубликовала ФСБ.

Кроме того, 27 апреля в ведомстве сообщили о задержании двух сторонников украинского нацизма, которые планировали диверсии в Белгородской области. Подозреваемые дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии) УК РФ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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