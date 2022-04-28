Украинские войска выпустили по Херсону ракету «Точка-У»

Российские военные сбили ракету «Точка-У», выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) в направлении центра города Херсон. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Как передал журналист, ракета была перехвачена поздним вечером среды. По предварительным данным, целью бойцов ВСУ была телевышка.

Позднее в четверг корреспондент «Известий» показал последствия удара со стороны ВСУ. Журналист отметил, что после того как выпущенная украинская ракета были сбита, осколки «Точки-У» разлетелись в радиусе примерно 100 м в центре города, в районе улицы Перекопской. Он подчеркнул, что атака производилась в то время, когда на улицах не было людей.

20 апреля Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлен обнаруженный российскими военными штаб теробороны в одной из школ Херсона. Радикалы использовали образовательное учреждение как опорный пункт. Здание школы и подвал были забиты ящиками с патронами, оружием, медикаментами и военным снаряжением.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных, участившихся в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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