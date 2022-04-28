Семья Ярошенко рассказала о воссоединении с ним

«Известия» узнали, как прошло воссоединение вернувшегося на Родину летчика Константина Ярошенко с семьей.

Российский летчик Константин Ярошенко спустя 12 лет пребывания в американской тюрьме вернулся домой. Его обмен на американского гражданина Тревора Рида произошел в Турции. О его возвращении стало известно 27 апреля, россиянин уже прилетел в Москву.

«Известия» провели с женой Викторией и дочерью Екатериной вернувшегося на Родину летчика всё время с момента, как стало известно о его возвращении.

«12 лет — это полжизни. Полжизни потеряно. Сейчас всё сначала. Всё как в молодости. Опять привыкать друг к другу, опять притираться — другие мировоззрения, тем более он немножко отстал от этой жизни. Я на всё готова. Главное, что он здесь», — делится впечатлениями о возвращении мужа Виктория.

Издание встретилось с летчиком уже по его приезде домой — он явно растерян, но очень рад.

«Как изменилась Москва, как изменился Адлер. Я пока не понимаю всего. Для меня главное, что мои девочки счастливы и они рядом», — поделился Ярошенко.

По словам мужчины, при перевозке на него надели кандалы, не давали снимать ровно до того момента, когда он на Родину ступил. Ярошенко возмутился, что никто не отдал вещи, которые жена передала в тюрьму на нужды первой необходимости, стоимостью $700.

Но всё уже позади, и теперь стоит заняться социализацией мужчины и его здоровьем.

«Теперь нужно восстановить его здоровье. Там, конечно, его подорвали. Зубов нет. Ноги травмированы», — поделилась Виктория.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Я просто рад, что мои девочки рядом»