Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей

Кубок Гагарина. Финал. Седьмой матч. «Металлург» — ЦСКА

В субботу в Континентальной хоккейной лиге завершится 14-й сезон. В финальной серии плей-офф состоится заключительный седьмой матч, который и определит нового обладателя Кубка Гагарина. Магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА доигрались до самого интересного момента всего розыгрыша, когда счет в серии 3:3. Теперь права на ошибку нет ни у кого. Решающая игра пройдет в Магнитогорске, на домашней арене «Металлурга».

30 апреля, 15:00. «Арена Металлург» (Магнитогорск). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Футбол

Чемпионат России. «Динамо» — «Урал», «Зенит» — «Локомотив»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Подходит к концу и очередной сезон Российской премьер-лиги. Командам осталось провести четыре тура, и уже в ближайшую субботу может определиться чемпион. Петербургский «Зенит» готовится в четвертый раз подряд завоевать золотые медали национального первенства. Это произойдет в том случае, если днем идущее вторым московское «Динамо» проиграет дома екатеринбургскому «Уралу», а вечером возглавляющие турнирную таблицу питерцы возьмут на своем поле верх над столичным «Локомотивом». Пока расстояние между «Динамо» и «Зенитом» составляет шесть очков.

30 апреля: 14:00, стадион «ВТБ Арена» (Москва); 19:30, стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Бокс

«Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В пятницу в «Вегас Сити Холле» состоится очередной грандиозный ивент в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — турнир «Вечер бокса». Главным боем Суперсерии, организатором которой выступает канал РЕН ТВ, станет противостояние известного россиянина Федора Чудинова и узбека Азизбека Абдугофурова. В еще одном значимом поединке сойдутся двукратный чемпион Европы по самбо, экс-боец UFC Хадис Ибрагимов и победитель Кубка мира по К-1 Петр Романкевич. Кроме того, в основном карде состоится схватка Дениса «Большого Папы» Вильданова и Максима «Топора» Щербакова. Оба регулярно выступают в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», а их последнее очное противостояние в декабре 2021 года завершилось победой Щербакова нокаутом в первом раунде.

29 апреля: 20:00, начало вечера; 23:15, Щербаков — Абдугофуров. «Вегас Сити Холл» (Красногорск). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Теннис

Турнир «Мастерс»

Фото: Global Look Press/Dppi/Laurent Lairys

В первую неделю мая определятся победители очередного турнира, первое место в котором приносит 1000 очков в рейтинги Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Турнир «Мастерс» пройдет в Мадриде. В четверг он уже стартовал у женщин, где Россию представляют Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Дарья Касаткина. А в воскресенье в дело вступят мужчины, за РФ выступят Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

29 апреля – 3 мая, 13:00 – 18:00, первый, второй, третий круги у женщин. 1 – 3мая, 13:00 – 18:00, первый и второй круги у мужчин. Грунтовые корты «Каха Махика» (Мадрид, Испания). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Баскетбол

Мужчины. Единая лига ВТБ. Четвертьфинал. Третьи, четвертые и пятые матчи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В главном баскетбольном турнире России подходит к концу первый раунд плей-офф. В ближайшие дни окончательно определится последний участник «Финала четырех» Единой лиги ВТБ. В пятницу и субботу в Саратове местный «Автодор» примет дома казанский УНИКС. Счет в их четвертьфинальной серии 2:0 в пользу клуба из Татарстана, который пройдет дальше, если выиграет еще один матч. В случае победы саратовского клуба в двух ближайших встречах все решится в пятом матче серии, который состоится во вторник 3 мая. Ранее в «Финал четырех» прошли московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань».

29 апреля, 19:00, 30 апреля, 16:00, стадион «Кристалл» (Саратов). 3 мая, 18:00, «Баскет Холл» (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Страна»

Хоккей

Выставочные матчи. Россия — Белоруссия

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

В начале мая отстраненные от международных соревнований, в том числе чемпионата мира в Финляндии, хоккеисты сборных России и Белоруссии впервые выйдут на лед после бана со стороны IIHF. Они проведут два выставочных матча в Туле, которые состоятся в воскресенье и понедельник. Наша сборная не играла больше двух месяцев, с момента проигранного Финляндии (1:2) финала Олимпиады в Пекине.

1, 2 мая, 16:00. «Ледовый дворец» (Тула). Прямые трансляции на «Матч! Игра»