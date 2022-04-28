В ГД предупредили США о последствиях признания РФ спонсором терроризма

Решение властей США о внесении России в список стран-спонсоров терроризма будет расцениваться как еще один шаг к прекращению диалога. Об этом в четверг, 28 апреля, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Список государств-спонсоров терроризма, который составят в любой точке планеты, в любой стране, будет фейковым, если его не будут возглавлять США», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Депутат напомнил, что «Америка стояла у истоков создания двух опаснейших международных террористических организаций в современной истории» — «Исламского государства» (ИГ) и «Аль-Каиды» (запрещенные в России террористические организации).

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 апреля, назвала «пропагандистским ходом» рассуждения о том, что Россия может быть включена в этот лист.

Ранее, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Белого дома Джо Байдена признать Россию страной, спонсирующей терроризм.

Ярлык «страна — спонсор терроризма» может быть применен к любой стране, которая «неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма», согласно информационному бюллетеню Государственного департамента. В настоящее время в списке находятся четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия. Судан был исключен из списка в 2020 году.

В декабре 2021 года сенатор-республиканец Джим Риш также предложил объявить Россию «спонсором терроризма» и направить киевским властям $450 млн, которые должны пойти на поддержку Вооруженных сил Украины в 2022 году.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявлял, что предложение американских сенаторов объявить Россию страной — спонсором терроризма подрывает диалог Москвы и Вашингтона. Цеков назвал Россию страной-защитницей, которая разрешает конфликты, развязываемые США, и не вмешивается в дела суверенных государств.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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