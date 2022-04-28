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Эксперт прокомментировал уничтожение нескольких беспилотников ВСУ

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Военный эксперт в беседе с «Известиями» рассказал, как российским военным удалось сбить 20 беспилотников ВСУ.

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В среду, 27 апреля, Минобороны отчиталось об уничтожении за сутки в воздухе за сутки украинского вертолета Ми-24 у Черкасской Лозовой в Харьковской области и 20 беспилотных летательных аппаратов. В их числе — два Bayraktar TB2, пораженные у населенных пунктов Калесниковка и Красный Лиман. Кроме того, над Ильичевкой средствами ПВО была перехвачена баллистическая ракета «Точка-У».

«Уничтожение сразу нескольких разведывательно-ударных беспилотников «Байрактар» за сутки показывает, насколько уязвимы они при действии против противника с полноценной противовоздушной обороной», — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, Киев, предположительно, получил новую их партию из Турции и сразу же попытался бросить в бой, но без всякого успеха.

«В предыдущих конфликтах они могли действовать эффективно из-за того, что им некому было противостоять. В спецоперации же у России есть комплексы ПВО, люди, которые умеют их применять, истребительная авиация и средства радиоэлектронной борьбы», — заявил специалист.

Эксперт напомнил, что крупный турецкий беспилотник с размахом крыльев в 12 м и скоростью менее 200 км/ч прекрасно виден на радарах. После обнаружения он становится легкой мишенью для любого современного ЗРК средней дальности. Особенно смертоносны для них российские «Буки». Ведь подлететь для атаки цели дрону нужно на дальность не более 8 км.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без пилота в голове: почему украинские дроны не страшны ВС России

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