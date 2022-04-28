Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 апреля

В четверг, 28 апреля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит +7…+9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –1 градуса.

Также ожидается северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Ранее, 27 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве и области до +8…+12 градусов.

По его словам, с 28 апреля столица окажется в зоне влияния циклона, ожидается повышение давления, переменная облачность и много солнца. Он уточнил, что температура будет ниже нормы на четыре градуса.