Премьер Большого театра назвал балет мужской профессией

Танцовщик Игорь Цвирко считает балетное искусство настоящей мужской профессией и советует тем, кто в этом сомневается, хотя бы раз посмотреть балет «Спартак» или «Иван Грозный.

«Не буду отрицать, что мужчины порой танцуют в белом трико, это факт, но всем, кто считает, что это немужественная профессия, порекомендовал бы попробовать сделать хотя бы один элемент из тех, что делает артист балета, и хотя бы раз в жизни сходить на «Спартака» или «Ивана Грозного». Тогда вы поймете, что такое настоящая мужская профессия» — рассказал артист в беседе с «Известиями».

По его словам, балет требует особой физической и моральной выносливости. Но самое главное, за что он любит свою профессию, — это шанс попробовать себя в огромном количестве образов: в один вечер артист может поднимать восстание в Риме, в другой — быть героем-любовником.

Артист подчеркнул, что балетных талантов в нашей стране много, их надо искать, привлекать, как можно больше рассказывать о балете, о мужском танце, чтобы и мамы, и папы видели: балет для их сыновей действительно интересная профессия.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Когда учился, не понимал, что за профессия такая «артист балета»