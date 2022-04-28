Алжир пригрозил разорвать контракт на поставки газа с Испанией

Алжир пригрозил разорвать контракт с Испанией на поставки газа, если та нарушит обязательства и запустит реверс топлива. Об этом в среду, 27 апреля, сообщило министерство энергетики арабской страны.

«[Поставка] любого количества алжирского газа, экспортируемого Испании, но направленное не стороне, указанной в контракте, будет считаться нарушением контрактных обязательств и может привести к разрыву контракта между алжирской Sonatrach и испанскими клиентами», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что министр Мухаммад Аркаб получил сообщение от испанской коллеги Тересы Риберы о «решении Испании начать реверс газа через газопровод «Магриб–Европа» (MEG).

Примечательно, что на прошлой неделе президент Алжира Абдельмаджид Теббун пообещал, что страна продолжит поставки «вне зависимости от обстоятельств».

Ранее, 10 апреля, глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо рассказал о планах премьер-министра обеспечить новые поставки природного газа из Алжира на Апеннины. Он заявил, что договор по газу между странами позволит «ответить на возможный российский шантаж»

На следующий день итальянский премьер Марио Драги посетил Алжир для подписания договора об энергетическом сотрудничестве. По итогам визита итальянская компания Eni и алжирская государственная энергетическая компания Sonatrach заключили соглашение об увеличении поставок газа в Италию.

В прошлом году сообщалось, что Алжир планирует прекратить поставку сетевого газа в Испанию, Португалию и Марокко. Причина — политическая напряженность между Алжиром и Марокко, по территории которого проходит газопровод в Южную Европу.