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Солдаты батальона «Русь» рассказали о боях с ВСУ

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Украинские военные совершают обстрелы по всем районам без исключения, будь то больница или жилые дома. Об этом рассказали в среду, 27 апреля, бойцы батальона «Русь» корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

«Позиции противника находятся в 280–290 метров отсюда. Обстреливают абсолютно все районы, не важно, больница это или какие-то густонаселенные районы. Абсолютно все места, бьют со всего», — рассказал боец батальона с позывным «Нахал».

Кроме того, журналист побеседовал с военным с позывным «Фаза», который, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских силовиков, находит время для творчества.

«Третий раз начинается у меня это, начинаю стихи писать. Сначала писал в армии, потом в МЧС и теперь вот опять начал», — поделился боец.

Свои стихотворения он посвящает боевым будням солдат, в строках отражает надежду на непременную победу над националистами.

Ранее в этот день были опубликованы кадры работы бронетехники батальона «Русь» в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

Кроме того, в среду стало известно, что бойцы Луганской Народной Республики (ЛНР) ведут штурм позиций ВСУ в Попасной. Отмечалось, что украинские военные укрываются в пятиэтажных домах.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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