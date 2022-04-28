Банки — одни из крупнейших работодателей для специалистов в сфере IT и информационной безопасности (ИБ), заявили «Известиям» в ЦБ. Для предотвращения возможного перехода таких сотрудников в IT-компании регулятор предложил распространить на них меры поддержки этого сектора.

В ЦБ сообщили, что направили письмо с такой инициативой в правительство.

Сейчас предполагается, что банки могут выделить IT- и ИБ-подразделения в обособленное юрлицо, сообщили «Известиям» в Минцифры. Там подчеркнули, что ФНС давала разъяснения, служба не станет рассматривать это как уклонение от налогов.

Если власти примут решение реализовать инициативу ЦБ, банки смогут самостоятельно принять решение, стоит ли выделять IT-подразделения в новое юрлицо, добавили в регуляторе. «Известия» направили запрос в правительство.

Ранее на фоне санкций западных стран и ухода с рынка крупных поставщиков IT-оборудования кабмин принял третий пакет мер поддержки отрасли. Для сотрудников таких предприятий власти ввели отсрочку от призыва на военную службу на период работы и планируют запустить льготную ипотеку под 5%.

Среди основных принятых послаблений для IT-компаний — освобождение на три года от налогов на прибыль и проверок контрольными органами, субсидирование отечественных разработок за счет грантов, предоставление кредитов со ставкой не выше 3%, упрощение процедуры найма иностранцев. На эти меры правительство выделило 21,5 млрд рублей.

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Цифровое равенство: на сотрудников банков хотят распространить IT-льготы