Европа может отказаться от российского газа, но вряд ли это нанесет ущерб экзистенциального значения российской экономике. Об этом «Известиям» член федерального совета Австрии от Австрийской партии свободы (FPÖ) Йоханнес Хюбнер.

«При большом желании ЕС может построить заводы по сжижению газа за 2,5-3 года, поставить дополнительные суда на киль газовозов и наладить за 3 года поставки СПГ со всего мира. Конечно, можно добиться такой независимости с помощью гигантских затрат, включая рост цен и ущерб экологии. Вопрос в том, действительно ли это разорит Россию», — отметил политик.

Однако, по его словам, это не нанесет ущерб экзистенциального значения, ведь есть много других каналов, по которым можно продавать трубопроводный газ, включая «Турецкий поток». Кроме того, политик отметил, что запад не сможет шантажировать Китай, с которым Россия сотрудничает в этой области.

«Сила Сибири» уже работает на полную мощность, «Газпром» подписал договор на проектирование газопровода через Монголию. Эта ветка может быть достроена примерно за 2 года. В это время можно проводить поставки с западных месторождений по «Турецкому потоку». Так что ущерб для России будет управляемым, хотя никто не знает, что будет дальше», — добавил Йоханнес Хюбнер.

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