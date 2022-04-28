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Байден оговорился и назвал министра образования США сенатором

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Президент США Джо Байден 27 апреля снова оговорился и назвал министра образования Мигеля Кордону сенатором.

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«Я должен прислушиваться ко всем вам, что, я знаю, делает сенатор Кордона», — сказал он.

При этом отмечается, что при следующем упоминании Байден назвал должность Кордоны правильно.

Американский лидер принимал в среду в своей резиденции педагогов США, в том числе учителя года.

Ранее, 22 апреля, Байден не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра в ходе своего выступления в штате Орегон и предложил называть себя Джо Биденом.

11 апреля глава Белого дома дважды оговорился, когда объявлял имя нового директора бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Сначала Байден перепутал аббревиатуры: вместо ATF назвал AFT (Американская федерация учителей), а затем оговорился в фамилии человека, которого номинировал на должность в администрации.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность Байдена к медлительности в речи и оговоркам как доказательства своей правоты. При этом американцы всё сильнее беспокоятся, замечая подобные эксцессы лидера США на мировой арене.

15 марта Байден во время своего выступления заявил, что на запланированном мероприятии в Белом доме отсутствует вице-премьер Камала Харрис по причине болезни ее супруга, при этом мужа своего заместителя американский лидер назвал «мужем первой леди». Супруга американского президента поспешила поправить его, заявив, что муж первой леди — это он сам.

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