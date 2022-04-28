Боец ДНР рассказал о провокациях ВСУ в период перемирия в Мариуполе

Устраивая провокации, украинские военные нарушали условия режима прекращения огня в Мариуполе. Об этом рассказал 27 апреля командир батальона резерва ДНР с позывным «Кабан» корреспонденту «Известий» Семену Еремину.

По его словам, украинские националисты сорвали выход мирных жителей по гуманитарным коридорам.

«Противник проводил провокационные действия методом прощупывания уязвимых мест обороны Народной милиции. Киев не выпустил гражданских лиц, всё так же оставляя их и прикрываясь ими в своих целях. Провокации периодически совершал, провоцируя Народную милицию на какие-либо действия, чем, естественно, мы не воспользовались, на провокации не поддавались», — сказал боец ДНР.

Как он отметил, при режиме прекращения огня военные ДНР нарушений не допускали, огонь не открывали.

«Режим прекращения огня в 19:00 истек, поэтому Народной милиции отдан приказ открывать огонь, но открывать огонь ответный. Если противник будет провоцировать нас ведением огня либо попытается прорваться на позиции Народной милиции», — добавил «Кабан».

Украинская сторона не желает сдаваться, придумывая новые причины для этого.

Ранее в этот день Семен Еремин показал, как военные ДНР ведут ответный огонь в районе «Азовстали» в Мариуполе после окончания режима перемирия. Он отметил, что огонь противника подавляется из разных видов вооружения.

Также 27 апреля заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак рассказал, что сейчас предпринимаются усилия для операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, которая в общей сложности может занять несколько дней.

26 апреля президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил о сложной и трагической обстановке в Мариуполе.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».