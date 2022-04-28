Появились кадры работы бронетехники батальона «Русь» по позициям ВСУ

Кадры работы бронетехники батальона «Русь» в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса появились в среду, 27 апреля.

Отмечается, что работа велась по позициям украинских националистов. Бойцы отработали по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые расположены в населенном пункте Пески.

Ранее в этот день стало известно, что бойцы Луганской Народной Республики (ЛНР) ведут штурм позиций ВСУ в Попасной. Отмечалось, что украинские военные укрываются в пятиэтажных домах.

Кроме того, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поражены 38 военных объектов Украины, уничтожены С-300 и более 210 националистов.

До этого, 22 апреля, корреспондент «Известий» рассказал, что прямо во дворах домов в Попасной украинские военные оборудовали огневые точки и рыли там окопы. По его словам, покидая свои позиции, военные бросили тела сослуживцев и вооружение.

В тот же день железнодорожная станция Попасная-1 полностью перешла под контроль сил Луганской Народной Республики.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

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