Цзю провел тренировку для участников «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Российский боксер Константин Цзю 27 апреля провел открытую тренировку для участников суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которые выступят на турнире 29 апреля.
Участники открытой тренировки высоко оценили мастерство Кости Цзю и поблагодарили за наставления.
В частности, узбекский боксер Азизбек Абдугофуров заявил, что раньше у него не было тренировок со звездами такой величины.
По мнению Цзю, к турниру нужно привлекать как можно больше бойцов из других республик и стран, тогда противостояния будут еще интереснее.
«Я считаю, что это нормально, это во всем мире так, если ты делаешь хороший и сильный промоушн, то обязательно должен быть кто-то из-за рубежа, обязательно», — сказал знаменитый российский боец.
Ранее, 26 апреля, Цзю поделился ожиданиями от турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По словам боксера, он рад снова окунуться в «атмосферу боевой силы». Боксер отметил, что на ринге встретятся пары, в которых заранее невозможно определить победителя.
Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире в 23:15 мск.
В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер из Узбекистана Азизбек Абдугофуров. Романкевич и Ибрагимов встретятся в соглавном бою. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.
В качестве специальных гостей состязание посетят боксеры Костя Цзю и Александр Поветкин.
Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».