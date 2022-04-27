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Цзю провел тренировку для участников «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Российский боксер Константин Цзю 27 апреля провел открытую тренировку для участников суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которые выступят на турнире 29 апреля.

Участники открытой тренировки высоко оценили мастерство Кости Цзю и поблагодарили за наставления.

В частности, узбекский боксер Азизбек Абдугофуров заявил, что раньше у него не было тренировок со звездами такой величины.

По мнению Цзю, к турниру нужно привлекать как можно больше бойцов из других республик и стран, тогда противостояния будут еще интереснее.

«Я считаю, что это нормально, это во всем мире так, если ты делаешь хороший и сильный промоушн, то обязательно должен быть кто-то из-за рубежа, обязательно», — сказал знаменитый российский боец.

Ранее, 26 апреля, Цзю поделился ожиданиями от турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По словам боксера, он рад снова окунуться в «атмосферу боевой силы». Боксер отметил, что на ринге встретятся пары, в которых заранее невозможно определить победителя.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире в 23:15 мск.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер из Узбекистана Азизбек Абдугофуров. Романкевич и Ибрагимов встретятся в соглавном бою. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

В качестве специальных гостей состязание посетят боксеры Костя Цзю и Александр Поветкин.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».

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