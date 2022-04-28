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WP узнала о долгосрочном отпуске координатора санкций США против России

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Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, который является координатором антироссийских санкций в США, планирует со следующего месяца уйти в долгосрочный отпуск. Об этом 26 апреля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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По данным издания, отпуск чиновника связан с семейными обстоятельствами. В Белом доме сейчас решают, кто сможет заменить Сингха на время его отсутствия.

Также отмечается, что американские правоохранительные органы продолжают расследовать февральский инцидент, когда неизвестный проник в дом заместителя директора Национального экономического совета. Это произошло через несколько дней после того, как США начали вводить антироссийские санкции из-за проведения спецоперации по защите Донбасса.

Однако в администрации США подчеркнули, что уход Сингха в отпуск и этот инцидент не взаимосвязаны.

Ранее, 22 апреля, директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов сообщил, что заявление заместителя советника американского президента по национальной безопасности Далипа Сингха о продолжении США наращивания военной и экономической поддержки Украиныриторика и пиар.

По мнению политолога, президент США Джо Байден и администрация Белого дома пытаются «дать взятку» американскому военно-промышленному комплексу (ВПК), чтобы они на осенних промежуточных выборах в парламент США отказались от поддержки республиканцев, а поддержали Демократическую партию.

В этот же день Далип Сингх заявил, что США будут наращивать экономическую и военную поддержку Киева, подстраивая ее под конкретные нужды Украины в свете спецоперации РФ. По его словам, Вашингтон сделает всё для Киева, кроме прямого столкновения с Россией.

Накануне Байден сообщил, что США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине размером в $800 млн. Президент США отметил, что на прошлой неделе он уже подписывал документ о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $800 млн. В пакет помощи входят, в частности, тяжелая артиллерия, боеприпасы для нее и тактические беспилотники.

Ранее, 12 апреля, The Washington Post сообщила, что США готовы увеличить список вооружений, поставляемых Киеву. По данным газеты, Пентагон в том числе намерен передать бронированные внедорожники Humvee, вертолеты Ми-17, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, костюмы радиационной, химической и биологической защиты.

В российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных.

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