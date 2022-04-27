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МИД РФ сообщило об обмене американского студента Рида на летчика Ярошенко

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МИД РФ сообщил 27 апреля об обмене российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США по обвинению в контрабанде наркотиков, на американца Тревора Рида, отбывавшего наказание в России за применение насилия в отношении полицейского.

«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», — отметили в дипведомстве.

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По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, обмен происходил в третьей стране, Ярошенко сейчас направляется домой.

Супруга Константина Ярошенко Виктория рассказала «Известиям», что знала об обмене.

«Я об этом узнала еще перед Пасхой, а сообщили мне о том, что он приезжает, сегодня. То, что его увезли из тюрьмы, я знала вчера. <…> Он уже в Сочи. Плакать хочется, буду собираться в аэропорт», — сказала она.

Отец американца Джоуи Рид рассказал в эфире телеканала CNN о том, как происходил обмен.

«Они прилетели в Турцию, потом американский самолет встал рядом с российским, и двоих заключенных одновременно провели мимо друг друга, прямо как в кино», — отметил он.

Константин Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения.

Летом 2020 года американца Рида признали виновным в деле о драке с полицейскими в Москве. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. На место прибыли полицейские, им пришлось применить силу. Рид, в свою очередь, не только вырывался и оскорблял полицейских, но и пытался напасть на одного из них.

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