Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

В Министерстве обороны РФ в четверг, 28 апреля, рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве отметили смелость и решительность ефрейтора Владислава Анфалова, который выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от вооруженных формирований украинских националистов. В ходе боевого дежурства он обнаружил наступление с прикрываемого направления вооруженных групп противника численностью до 20 человек. Действия противника поддерживались минометным обстрелом.

С помощью средств связи ефрейтор незамедлительно доложил о приближающемся противнике и открыл огонь по наступающим националистам из стрелкового оружия. Первым выстрелом он уничтожил вражеского гранатометчика, чем существенно сократил атакующий потенциал врага. Уточняется, что все наступающие боевики были уничтожены, попытка прорыва украинских диверсантов в населенный пункт была пресечена.

Также в МО РФ рассказали о профессиональных, оперативных и уверенных действиях радиотелеграфиста, сержанта Сергея Ибрагимова. В районе одного из населенных пунктов он обеспечивал связь батальонно-тактической группы, которая вступила в неравный бой с вооруженными формированиями украинских националистов. В это время командно-штабная машина, в которой находился военный, подорвалась на вражеской мине и загорелась.

Несмотря на полученную контузию, сержант эвакуировал из горящей машины раненого водителя, чем спас ему жизнь. После этого он оперативно организовал связь в группе по резервным средствам связи, обеспечив возможность передачи артиллерийским подразделениям координат для нанесения контрудара по позициям радикалов. Подчеркивается, что действия Ибрагимова позволили обеспечить устойчивое управление батальонно-тактической группой в бою и разгромить вооруженное формирование боевиков.

Кроме того, в Минобороны отметили решительность, смелость и отвагу командира танкового взвода, старшего лейтенанта Антона Киселева. Танковый взвод под его командованием в составе штурмовой группы российских Вооруженных сил принимал участие в освобождении одного из населенных пунктов из-под контроля украинских националистов, однако встретил ожесточенное сопротивление с их стороны.

В ходе боя с превосходящими силами противника танк командира был подорван на мине и обстрелян из ручного противотанкового гранатомета. Киселев получил контузию, но продолжил ведение боя стрелковым оружием, при этом лично уничтожил гранатометчика. Продолжая бой, старший лейтенант заметил подбитую боевую машину пехоты. Рискуя собственной жизнью, он лично эвакуировал пострадавший экипаж, а также оказал первую помощь военнослужащим.

Как сообщили в ведомстве, оборона противника была прорвана, в результате чего населенный пункт был освобожден от украинских радикалов.

Накануне официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ сбили украинский военный вертолет Ми-24 и уничтожили два беспилотника в Харьковской области.

Он отметил, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены в вооруженных силах Украины: 141 самолет, 111 вертолетов, 609 беспилотных летательных аппаратов, 275 зенитных ракетных комплексов, 2616 танков и других боевых бронированных машин, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц специальной военной автомобильной техники.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских войск Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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