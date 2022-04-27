Корреспондент «Известий» показал работу бойцов ДНР в районе «Азовстали»
Военные Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут ответный огонь в районе «Азовстали» в Мариуполе после окончания режима перемирия, в 19:00. Работу бойцов ДНР показал 27 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин.
«На другой позиции стоят станковые автоматические гранатометы, сечас они будут отрабатывать по территории. Видно было, как накрыли зону, где замечено движение. Это были автоматические гранатометы. Как только движение начинается, оно сразу подавляется огнем из разных видов вооружения», — отметил журналист.
Ранее в этот день заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что подготовка операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе может занять несколько дней. Он сообщил, что 27 апреля представители всемирной организации связались с Москвой и Киевом для подготовки этой операции.
Накануне, после встречи генсека ООН Антониу Гутерриша с президентом РФ Владимиром Путиным, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что российский лидер согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с территории «Азовстали».
До этого, 21 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России, что на мариупольском комбинате «Азовсталь» в окружении сил РФ и ДНР продолжают находиться 36-я бригада морской пехоты и радикальная националистическая группировка «Азов». Кроме того, на территории предприятия есть мирные жители, как утверждает Киев.
24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.
Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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