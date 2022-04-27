Благовещенск в этом году намерен получить средства на расчистку Бурхановки

Власти Благовещенска (Амурская область) намерены в этом году добиться финансирования работ по расчистке и дноуглублению реки Бурхановки. Об этом мэр города Олег Имамеев сообщил 27 апреля.

«В этом году при поддержке министерства природы Амурской области мы планируем всё-таки добиться финансирования дноуглубления и расчистки русла Бурхановки, которая является основной артерией по водоотведению, в том числе и из микрорайона. Это очень важный момент, потому что выполнив одну часть и не сделав другую — это принцип сообщающихся сосудов — мы не решим проблему подтопления в полном объеме», — объяснил мэр.

Как уточняет Амурская служба новостей, Бурхановка является одной из важнейших водных артерий, но сейчас она сильно загрязнена мусором. Попытки расчистить и благоустроить реку предпринимаются постоянно, однако это требует серьезных затрат.

В апреле 2021 года на расчистку реки выделили 30 млн рублей. Часть суммы пошла на разработку документации.